Knedle ziemniaczane, czyli pyzy jarmarczne [PRZEPIS]

Zobaczcie przepis na tzw. pyzy jarmarczne. Są łatwe w przygotowaniu i pyszne. Przepisem podzieliła się nasza Czytelniczka Paulina Nosek.

Składniki

1,5 kg ziemniaków

300 g twarogu lub bundzu

biała cebula

ząbek czosnku

2 kabanosy

łyżeczka smalcu

sól i pieprz do smaku

kawałek słoniny

pęczek natki pietruszki

Wykonanie

Ziemniaki obrać i dokładnie umyć. Połowę pokroić na mniejsze kawałki i gotować w osolonej wodzie do miękkości. Drugą połowę zetrzeć na tarce o najmniejszych oczkach (tej najostrzejszej, wypukłej) i mocno odcisnąć w czystej ściereczce.

Ugotowane ziemniaki odcedzić i przecisnąć przez praskę. Wymieszać z surowymi ziemniakami i wyrobić ciasto. Na łyżeczce smalcu podsmażyć drobno posiekaną cebulę ze startym czosnkiem. Bundz oraz zeszkloną cebulę zemleć przez maszynkę na najmniejszych oczkach. Farsz doprawić do smaku solą i pieprzem.

Z ciasta uformować niewielkie placuszki, nałożyć nadzienie i dokładnie zlepić. Ugotować w osolonej wodzie do wypłynięcia.

Podać polane stopioną słoniną, z kawałkami kabanosów i natką pietruszki.