Kolejna ulica wokół szpitala w Prokocimiu zostanie przebudowana

- Firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Inwestycji Miejskich, na rozbudowę ul. Jakubowskiego. To zadanie – wraz z trwającą już przebudową ul. Kostaneckiego i przygotowywaną do realizacji, nową drogą pomiędzy ul. Kosocicką, a ul. Jakubowskiego – to jedno z przedsięwzięć, które miasto realizuje w Prokocimiu, w rejonie obiektów szpitalnych UJ - wyliczają w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

To potrzebne inwestycje, przepomnijmy jednak, że rozbudowa dróg wokół nowego szpitala w Prokocmiu miała zostać przeprowadzona przez miasto... jeszcze przed otwarciem lecznicy. Do tego jednak nie doszło.

Oferta firmy Berger Bau Polska opiewa na kwotę 10 351 736,80 zł brutto.

- Obecnie kompletowane są dokumenty potrzebne do podpisania umowy na roboty budowlane. Dokument będzie podpisany w najbliższych tygodniach. Roboty w terenie rozpoczną się po uzgodnieniu zmian w organizacji ruchu, a realizacja inwestycji zakończy się w 2022 r. - zaznaczają w ZIM.