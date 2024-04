Kolumbia, Egipt, Zimbabwe. Na boiskach w Małopolsce roi się od piłkarzy spoza Unii Europejskiej

We wrześniu ubiegłego roku zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął uchwałę w sprawie zmiany limitu obcokrajowców spoza UE, ale wejdzie ona w życie dopiero 1 lipca tego roku.

Sztab szkoleniowy ŁKS-u zdecydował nie czekać i w rozegranym 30 marca meczu 26. kolejki przeciwko Polonii Bytom w składzie II-ligowych rezerw łódzkiego klubu jednocześnie znaleźli się 20-letni Irańczyk Yadegar Rostami i pięć lat starszy Japończyk Yuya Kamon. Efekt? Walkower 3:0 i trzy punkty przyznane rywalom ze Śląska.

W rozgrywkach ekstraklasy i Pucharu Polski na szczeblu centralnym jednocześnie na boisku może przebywać dowolna liczba cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, a w rozgrywkach I ligi dwóch. I tak pozostanie.

Od połowy roku zmieni się natomiast zapis dotyczący rozgrywek II i III ligi, a ponadto zostanie uchylony przepis odnoszący się do liczby cudzoziemców spoza UE w rozgrywkach regionalnych, które są organizowane pod egidą wojewódzkich związków piłki nożnej. Będą one mogły we własnym zakresie ustalać dowolne limity dla piłkarzy występujących w danym okręgu.