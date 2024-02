Komunikacja autobusowa na północy Krakowa: wydłużenie i przemeblowanie tras

Nowa trasa linii nr 193 jest następująca:

Zmiany tras linii nr 105 i 513

Jak zaznacza ZTP - to nie koniec zmian w komunikacji autobusowej na północy Krakowa. Już wkrótce linia nr 105 ma kursować z "Dworca Głównego Zachód" do pętli "Osiedle Piastów", a linia nr 513 będzie jeździć na trasie z pętli "Miejskie Centrum Opieki" do nowej pętli "Prądnik Biały Zachód", która powstała w ramach budowy Trasy Wolbromskiej.