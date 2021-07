Koronawirus. Ponad 150 nowych przypadków. Najwięcej zakażonych ponownie w Małopolsce

NOWE Małopolska. Ostrzeżenie IMGW: burze, grad, nawalne opady deszczu. W Tatrach może być niebezpiecznie. "Wracajcie ze szlaków" 31.07

IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia dla Małopolski na 31 lipca: "Pognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad". O zagrożeniu, zwłaszcza w rejonie Tatr, przestrzega na Facebooku Tatromaniak - serwis zajmujący się tematyką górską.