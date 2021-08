Koronawirus. Rośnie liczba zakażeń, Małopolska znów na czele OPRAC.: Piotr Ogórek

Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. 3 sierpnia mamy 164 nowych przypadków Lukasz Gdak

We wtorek 3 sierpnia mamy 164 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa. Po raz kolejny w ostatnich dniach znów najwięcej przypadków jest w Małopolsce, tym razem 35. We wtorek odnotowano także cztery ofiary śmiertelne Covid-19. W stosunku do danych z niedzieli i poniedziałku mamy prawie dwukrotny wzrost nowych zakażeń koronawirusem.