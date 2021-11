Koronawirus w kościele parafialnym pw. św. Sebastiana w Niedźwiedziu. Wierni mogli się zakazić we Wszystkich Świętych od księdza

Ognisko wirusa po Pierwszej Komunii Św.

W lipcu 2020 roku u proboszcza parafii pw. św. Stanisław BM w Koninie w gminie Niedźwiedź potwierdzono zakażenie koronawirusem. Kościół został zamknięty do odwołania, a osoby które miały kontakt z duchownym skierowane na kwarantannę. Zakażeń mogło być wiele, bo kapłan do 26 czerwca włącznie celebrował msze święte i rozdawał wiernym komunię. Kilka dni później sanepid potwierdził zakażenie u 21 mieszkańców powiatu limanowskiego. W tej grupie było aż 19 osób, które brały udział w mszach św. w kościele w Koninie. 12 z nich to pierwszokomunijne dzieci, które uczęszczały na nabożeństwa w ramach tzw. Białego Tygodnia, a które odprawiał ksiądz zarażony koronawirusem.