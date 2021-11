Koronawirus we Wszystkich Świętych. 4894 przypadki w Polsce, a w samej Małopolsce 272 Ewa Wacławowicz

Andrzej Banas / Polska Press

W całym kraju potwierdzono 4894 nowe przypadki zakażeń koronawirusem, w tym 272 Małopolsce - wynika z poniedziałkowego (1.11) raportu Ministerstwa Zdrowia. Zmarło 13 osób (7 z powodu COVID-19, a 6 z powodu chorób współistniejących). Dzisiejsze dane to skok o prawie 2 tysiące przypadków w porównaniu do poprzedniego tygodnia, kiedy to w poniedziałek, 25 października, zanotowano 2950 przypadków.