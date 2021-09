Kraków. 22 dyscypliny potwierdzone na Igrzyska Europejskie w 2023 roku. Właśnie dołączono breakdance

Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) i Światowa Federacja DanceSport (WDSF) ogłosili, że breakdance został dodany do programu sportowego Igrzysk Europejskich 2023 w Krakowie i Małopolsce.

- W sumie 32 zawodników, 16 dziewcząt i 16 chłopców zmierzy się w bitwach 1vs1 o złote, srebrne i brązowe medale - informuje EOC.

Breakdance ma zadebiutować na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. po oficjalnym włączeniu go do programu sportów olimpijskich przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) w grudniu 2020 r. - Włączenie tej dyscypliny do rywalizacji na Igrzyskach Europejskich w 2023 roku będzie idealną trampoliną dla najlepszych Europejczyków walczących o kwalifikację do Paryża - podkreśla EOC.