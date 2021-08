Kraków. 85-letnia kobieta zostawiła na kole samochodu blisko 44 tysiące złotych. Padła ofiarą oszustów

Do 85-letniej mieszkanki Krakowa zadzwonił mężczyzna, który twierdził, że jest funkcjonariuszem CBŚP. Telefon odebrał syn kobiety. W trakcie trwającej rozmowy oszust ostrzegł mężczyznę, że "oko" na mieszkanie 85-latki mają złodzieje, a środki przetrzymywane w banku są zagrożone. Fałszywy funkcjonariusz wyłudził od syna 85-latki wszelkie potrzebne dane oraz informacje dotyczące stanu na koncie oszczędnościowym.

W związku z tym, "funkcjonariusz CBŚP" nakazał, by rodzina niezwłocznie udała się do placówki bankowej i wypłaciła tam ponad 43 tys. złotych oraz zamknęła dokładnie drzwi i okna. Pozyskane od rodziny środki, zdaniem oszusta, miały pomóc w rzekomej akcji służb. Po dotarciu do banku matka z synem otrzymali od oszusta polecenie, by w trakcie wypłaty środków poinformować pracownika banku, że pieniądze zostaną przeznaczone na remont mieszkania.