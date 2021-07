Kraków. Aktywiści chcą kuć asfalt i zrobić zielony skwer na Wielopolu. Urzędnicy nie mówią nie

"Przyjazna i zielona ulica Wielopole? To możliwe! Skujmy asfalt, zróbmy skwer. Niegdyś dziki parking, dziś zupełnie niewykorzystana, zablokowana przestrzeń. Idealne miejsce na kawałek zieleni niemal w samym centrum Krakowa. Aż prosi się o kilka ławek, małą architekturę z zachowaniem przejścia i przejazdu rowerowego przy gmachu sąsiedniego budynku. Cień pod jedynym na ulicy drzewem zaprasza do odpoczynku. Jest to także ważny ciąg komunikacyjny pieszo-rowerowy" - informują aktywiści z ARdK.

Chodzi o fragment ulicy Wielopole, gdzie łączą się dwie jezdnie idące od strony ul. Dietla, przed gmachem banku PKO. U zbiegu ulic jest niewielki skwer z drzewem, a pomiędzy nim, a gmachem banku jest pusta obecnie przestrzeń. Kiedyś parkowały tam auta, ale teraz jest to obszar wygrodzony słupkami, przez który można tylko przejść lub przejechać rowerem.