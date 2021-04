Kraków i Małopolska. Najtańsze duże mieszkania. 100-metrowe mieszkania za 200-300 tys. zł

Średnia cena za metr mieszkania w Krakowie na rynku pierwotnym zbliża się do 10 tys. zł za metr. Na rynku wtórnym jest niewiele taniej. Do tego mieszkań wciąż brakuje, a problemem jest to, że wiele z ich jest kupowanych na cele inwestycyjne. Mieszkania o powierzchni 40-50 mkw. kosztują nieraz ok. 500 tys. zł lub więcej. Dla większe rodziny 40-metrowe mieszkanie jest za małe. W naszym przeglądzie są oferty z ceną za metr poniżej 6 tys. zł, z czego większość poniżej 5 tys. zł.

Na rynku można jednak znaleźć duże mieszkania, o powierzchni od 80 do nawet 140 mkw. w cenach poniżej pół miliona złotych. W takich wypadkach to często mieszkania na obrzeżach lub w stanie do remontu. Jeśli jednak remont jesteśmy przeprowadzić własnym sumptem, to niektóre oferty to prawdziwa okazja. Na przykład w Krakowie, na Starym Mieście, można kupić blisko 140-metrowe mieszkanie za 345 tys. zł.