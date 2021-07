Kraków. Kąpielisko w Przylasku Rusieckim oficjalnie otwarte. Jest nieźle, ale nie idealnie Ewa Wacławowicz

26 hektarów do wypoczynku, kilka kilometrów ścieżek spacerowych, boiska do piłki plażowej, plac zabaw, miejsca parkingowe, inteligentne oświetlenie i monitoring - Kąpielisko w Przylasku Rusieckim oficjalnie zostało otwarte. W uroczystości uczestniczył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i wicemarszałek małopolski Tomasz Urynowicz. Otwarciu ośrodka przysłuchiwały się tłumy mieszkańców, którzy korzystając z pięknej pogody pluskali się w wodzie bądź opalali na plaży. Wygląda to nieźle, ale czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik a woda bezpieczna? Nie do końca.