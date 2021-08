Kraków. Kierowca MPK szaleje na alejach. Łamie przepis za przepisem

"Może zapytacie Państwo MPK w Krakowie czy zachowanie prowadzącego autobus przegubowy jest właściwe? Według mojej oceny było to stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Od kierowcy zawodowego, który wozi pasażerów powinno się wymagać bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Na filmie zobaczycie Państwo: blokadę lewego pasa do jazdy na wprost, wymuszenie zatrzymania się pojazdów na prawym pasie do jazdy na wprost, manewr zawracania z prawego pasa do jazdy na wprost mimo obecności sygnalizatora S-3e nad lewoskrętem.

Sygnalizator S-3e zabrania zawracania."

Poprosiliśmy MPK o zajęcie stanowiska w tej sprawie.