Kraków. Mężczyzna, który znęcał się nad rodziną, złamał zakaz zbliżania się do krewnych. 63-latek trafił do aresztu Marcin Banasik

Środki zastosowane przez sąd miały zapewnić rodzinie bezpieczeństwo. Jednak w ostatnim czasie 63-latek nie stosował się do tej decyzji i kilkukrotnie wdarł się do mieszkania, gdzie przebywała rodzina 123 rtf/ zdj. ilustracyjne

Trzy miesiące w areszcie spędzi 63-letni mężczyzna, który nie stosował się do sądowego i prokuratorskiego zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 63-latka, po tym jak złamał zakaz zbliżania się do rodziny. Teraz najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w więzieniu. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.