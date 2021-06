Kraków. Mierzył do strażników miejskich z pistoletu

Zgłoszenie o mężczyźnie, który biega po Parku Krakowskim i grozi przechodniom, wpłynęło do dyżurnego wczoraj ok. 13.25.

Na miejscu, tuż przy wejściu do parku strażnicy zastali młodego agresywnego mężczyznę, wymachującego rękami i biegającego po alejkach. Gdy zbliżyli się do niego, z wewnętrznej kieszeni kurtki wyciągnął pistolet i zaczął celować w ich kierunku.

Ponieważ nie reagował na wezwania funkcjonariuszy do zachowania zgodnego z prawem jeden z nich wyciągnął paralizator, ostrzegając, że jeśli nie odłoży broni, to go użyje. Dopiero skierowany w jego stronę celownik oraz zdecydowane komendy strażników, spowodowały, że zaczął odkładać pistolet. Gdy trzymał rękę blisko ziemi strażniczka zmusiła go do wypuszczenia jej z ręki.

Wtedy zaczął wymachiwać w stronę strażników metalowymi prętami, które cały czas trzymał w lewej ręce. Funkcjonariusze wykorzystali moment jego nieuwagi i gdy ten zamachnął się na nich, zastosowali wobec niego dźwignie łokciowo- barkowe na obie ręce, a następnie obalili go na ziemię.