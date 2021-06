Kraków. Nie ma szans na finansowanie metra z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniędzy trzeba szukać w innych źródłach

Pod koniec maja minęło dokładnie siedem lat od referendum, w którym krakowianie opowiedzieli się za budową metra w Krakowie. Do dziś nie ma nawet dokładnego planu dla tej inwestycji. Jest natomiast wielomiesięczne opóźnienie w tworzeniu studium dla bezkolizyjnego transportu w tym metra. Dokument miał być gotowy w grudniu 2019 r. Prezydent Jacek Majchrowski zapowiada, że opracowanie niebawem w końcu zostanie przedstawione i przekonuje, że... metro nie jest potrzebne.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2018 r. miasto podpisało umowę z firmą ILF Consulting Engineers Polska na opracowanie (za 9,4 mln zł) studium dla bezkolizyjnej komunikacji w Krakowie w tym metra. Zapisy kontraktu były takie, że dokument ma powstać do 68 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 16 grudnia 2019 r. Na początku tego roku w urzędzie informowali nas, że studium powinno zostać odebrane w I kwartale 2021 r. Do dziś nie zostało przedstawione.