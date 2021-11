Kraków. Niepewne igrzyska europejskie pod Wawelem. Prezydent przyznaje, że miasto nie może porozumieć się z rządem

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas sesji Rady Miasta (3 listopada) przekazał informację na temat przygotowań do igrzysk europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 roku. Kolejny raz podkreślił, że miasto nie może sobie pozwolić na przeprowadzenie imprezy sportowej na koszt krakowian. Przyznał też, że wciąż nie ma porozumienia z rządem w sprawie wsparcia finansowego i organizacyjnego ze strony rządu. Pod koniec tygodnia mają się odbyć w stolicy decydujące rozmowy w tej sprawie.

- Jesteśmy bardzo chętni do tego, żeby igrzyska się odbyły, ale nie mogą zostać zorganizowane na koszt mieszkańców Krakowa. Po rozmowach piątkowych będziemy wiedzieć na czym stoimy. Coś konkretnego będzie można powiedzieć przed Świętem Niepodległości - powiedział prezydent Jacek Majchrowski. Poinformował, że rok temu została sporządzona lista inwestycji sportowych i infrastrukturalnych, jakie mają być realizowane w związku z przygotowaniami do igrzysk. - To zostało uzgodnione i zaakceptowane w październiku 2020 roku przez wicepremiera Jacka Sasina. W lipcu 2021 roku wicepremier Sasin był w Krakowie, później byłem u niego na spotkaniu i mówiliśmy o gwarancjach rządowych. Mówiłem, że igrzyska nie mogą się odbyć na koszt krakowian - podkreślił prezydent Jacek Majchrowski. - Ustaliliśmy, że częścią specustawy dotyczącej igrzysk będzie rozporządzenie Rady Ministrów, w którym zostaną wpisane inwestycje. Prosiłem wicepremiera Sasina, by tak specustawa była jak najszybciej przygotowana - dodał.

Niedawno pojawił się projekt rządowej specustawy dotyczącej igrzysk. Przedstawiciele władz Krakowa zwracali uwagę, że nie na taki dokument oczekiwali. Chodziło m.in. uwzględnienie finansowania przez rząd inwestycji. Wśród zadań sportowych oczekiwania miasta dotyczą wsparcia modernizacji stadionu im. H. Reymana (mecze rozgrywa na nim Wisła Kraków), budowy basenu olimpijskiego przy Technikum Łączności przy ul. Monte Cassino, budowy toru kajaków klasycznych i strzelnicy na terenie OSiR Kolna, modernizacji obiektów AWF.

Na liście inwestycji pozasportowych umieszczono: rozbudowę ul. Okulickiego, zakup 60 tramwajów typu Lajkonik 2, budowę węzła komunikacyjnego Opatkowice (w realizacji), dokończenie przebudowy ul. Buszka - w obrębie miasteczka studenckiego, w którym zaplanowana jest wioska igrzysk, a także budowę Trasy Balickiej (z lotniska w Balicach do ul. Armii Krajowej).

Prof. Jacek Majchrowski zaznaczył, że władze Krakowa przekazały rządowi elementy, które powinny być w specustawie. Prezydent przyznał, że specustawa była poprawiana, ale wciąż jej zapisy nie satysfakcjonują władz Krakowa. - Specustawa powinna przyjmować specjalne rozwiązania dotyczące przetargów i decyzji środowiskowych. Jeżeli mamy 18 miesięcy do igrzysk i rozpoczynalibyśmy inwestycje z bagażem przepisów, to nic nie udałoby się zrobić. Argumentacja ze strony rządowej była taka, że nie pozwoli nam na to Unia Europejska. To nie jest do końca prawdą. W specustawie o budowie muru na granicy z Białorusią są przepisy, które chcielibyśmy by były zawarte w specustawie dotyczącej igrzysk - wyjaśnił prezydent Jacek Majchrowski.

Zwrócił też uwagę, że przygotowaniom do igrzysk nie pomagają zmiany osób, które z ramienia rządu zajmują się tą sprawą. - Mamy do czynienia z czwartą ekipą władz rządowych, które się tym zajmują. Powołany niedawno minister sportu Kami Bortniczuk wcześniej się tym nie zajmował. Poprzednio odpowiadał za to wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, ale został odwołany. Teraz za igrzyska odpowiedzialny jest wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka - poinformował prezydent Jacek Majchrowski. - Jesteśmy w stanie zrobić te igrzyska wspólnie z Małopolską, a konkretnie z Tarnowem. Nie chcę mówić czy będą te igrzyska, czy nie będą - podsumował prof. Jacek Majchrowski. - W czwartek w Warszawie dojdzie do spotkania ze stroną rządową marszałka małopolski Witolda Kozłowskiego i prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli. W piątek na rozmowy do stolicy jadą wiceprezydenci Krakowa Andrzej Kulig i Jerzy Muzyk oraz pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury fizycznej Janusz Kozioł - dodał.

Przypomnijmy, że rolę gospodarza igrzysk europejskich w 2023 r. Krakowowi i Małopolsce przyznano w 2019 r. Za tą jedyną kandydaturą jednogłośnie opowiedziały się narodowe komitety zrzeszone w Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich. Podczas IE 2023 sportowcy mają rywalizować w 24 dyscyplinach. Rywalizację lekkoatletów w ramach igrzysk zaplanowano na Stadionie Śląskim w Chorzowie.