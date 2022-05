Kraków. Ogólnopolska Liga Parkour. Efektowne akrobacje w parku Avia ZDJĘCIA

Parkour to pochodząca z Francji - ale zdobywająca coraz więcej miłośników, również u nas - forma aktywności fizycznej. Jej cel jest w teorii prosty: pokonywanie przeszkód w środowisku miejskim jak najkrócej i jak najszybciej. W praktyce oznacza to nie lada akrobację. Zawodnicy muszą wykazać się refleksem, sprawnością, siłą, ponadprzeciętną równowagą i mnóstwem odwagi. W niedzielę spotkali się w Parku Avia w Krakowie, aby pokazać, na co ich stać.

FLESZ - Patogale sięgają dna, jest już nowy odcinek programu Fight Raport!