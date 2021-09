Kraków. Planują rondo przy ulicy Lipskiej. Mieszkańcy protestują [ZDJĘCIA]

- Jako mieszkańcy czujemy się zaniepokojeni i oburzeni planowanymi zmianami. Mają zostać wycięte drzewa, poszerzona droga, a co za tym idzie utrata miejsc parkingowych, których już dziś mamy stanowczo za mało. Wzdłuż zaplanowanych do wycięcia drzew biegnie niedawno oddana ścieżka spacerowa zrobiona z budżetu obywatelskiego, na co głosowaliśmy jako mieszkańcy. Wciąż mamy nadzieję, że plany, które zaskoczyły mieszkańców, pozostaną niezrealizowane - komentuje jedna z mieszkanek rejonu ul. Lipskiej.