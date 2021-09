Kraków. Pod budowę ronda wyburzono pozostałości rodzinnego domu pani Anny. Zarząd dróg: mamy pozwolenie, możemy realizować inwestycję

Ponad pięć lat trzeba było czekać na wywiązanie się dewelopera z umowy z miastem o budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Sołtysowskiej. Przebudowa rozpoczęła się w sierpniu br. Wydawać by się mogło, że długo wyczekiwana inwestycja, która ma doprowadzić do rozładowania tworzących się w tym rejonie miasta gigantycznych korków, nie będzie budzić kontrowersji. A jednak… Do naszej Redakcji zgłosiła się mieszkanka - Anna Gromala-Słowik, która przy Sołtysowskiej miała niegdyś rodzinny dom, który spłonął. Jeszcze do niedawna stały tam jego pozostałości. Stały, bo jak twierdzi pani Anna, zostały całkowicie rozebrane podczas budowy ronda. Gdy dowiedziała się o tym fakcie, była w szoku. Teraz w miejscu, gdzie niegdyś stał dom, jest... wielki dół - a w przyszłości ma być droga.