Kraków. Podczas remontu okazało się, że most na ul. Piastowskiej jest w fatalnym stanie. Trzeba wybudować nowy obiekt Marcin Banasik

Ekspertyza stanu mostu wykazała, że konstrukcja metalowa obiektu jest w bardzo złym stanie. Jedynym rozwiązaniem jest budowa nowego mostu. Do tego czasu drogowcy będą zabezpieczać istniejącą konstrukcję. Do połowy sierpnia most będzie zamknięty, a potem przez kolejne trzy miesiące będzie tam obowiązywał ruch wahadłowy i ograniczenie tonażu.