Kraków. Powstaje tropikalna dżungla w sercu Krakowa. Bezogródek w nowym miejscu [ZDJĘCIA]

NOWE Plaga pożarów traw w gminie Libiąż. Grasują tam seryjni podpalacze. Fotopułapka ukróci ten proceder? [ZDJĘCIA]

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Plaga podpaleń traw stała się niestety negatywną tradycją w powiecie chrzanowskim. Cieplejsze dni na początku roku oznaczają, że strażacy będą mieli ręce pełne roboty i to głównie ci z Libiąża. To oni najczęściej walczą suchych traw. Podejrzanie często wybuchają tam takie pożary.