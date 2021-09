Kraków. Przygotowują rozbudowę kolejnego odcinka ulicy Kocmyrzowskiej Piotr Tymczak

Przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie została podzielona na trzy etapy. Andrzej Banaś

Zarząd Inwestycji Miejskich szuka chętnych do zaprojektowania rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Bukszpanowej do granic miasta i dalej do istniejącej już dwupasmówki w miejscowości Prusy. To wspólna inwestycja Krakowa i Województwa Małopolskiego.