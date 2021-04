Kraków. Rok przebudowy ul. Klasztornej za nami. Zobacz, jak inwestycja wygląda z lotu ptaka [ZDJĘCIA]

W ramach zadania wymieniane są sieci podziemne, pojawi się kanalizacja sanitarna oraz deszczowa wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym, odnowiona będzie nawierzchnia jezdni i chodniki, przebudowane będą przystanki autobusowe. Tam, gdzie jest to konieczne, zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami.

Oprócz samej ulicy Klasztornej, remontu doczekają się odcinki ulic poprzecznych: Żaglowej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika i Syrachowskiej. W sumie nowa nawierzchnia pojawi się także na prawie 300 metrach lokalnych dróg.

Rozbudowa ul. Klasztornej będzie kosztować łącznie ok. 25 mln zł. Wykonawcą jest firma INSTBUD.