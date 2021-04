Kraków. Rozpoczęły się prace przy budowie Arena Garden. Pojawiły się kolejne food trucki [ZDJĘCIA]

Kraków. Proponują udrożnienie zaślepionych ulic w centrum miasta [ZDJĘCIA]

Grupa radnych z Dzielnicy I Stare Miasto przygotowała projekt uchwały, w której wnioskują do władz Krakowa o udrożnienie zaślepionych ulic w centrum, takich jak np. Miodowa, Brzozowa, Meiselsa, św. Agnieszki, Sarego. Zdaniem radnych z "jedynki" takie rozwiązanie usprawniłoby komunikację w Śródmieściu. Urzędnicy nie są przekonani do tego pomysłu. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wyglądają zaślepione ulice, które można byłoby udrożnić.