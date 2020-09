Kraków. Starszy mężczyzna leżał w rowie melioracyjnym. Pomogli mu strażnicy

- Wysłany na miejsce patrol szybko dotarł do starszego pana, zanurzonego w cieku wodnym twarzą w dół. Miał rozcięty łuk brwiowy, a z nosa i łokcia płynęła krew. Mówił bełkotliwie, ale logicznie. Miał drgawki, co mogło świadczyć, że w wodzie znajdował się już jakiś czas - relacjonują strażnicy miejscy.

Strażnicy wezwali na miejsce pogotowie i zaczęli go wyciągać z rowu.

- Niestety duża waga mężczyzny, liczne obrażenia oraz bezwład jego ciała uniemożliwiały bezpiecznie przetransportowanie go na brzeg. Na szczęście na przyjazd karetki nie trzeba było długo czekać, i po chwili, wspólnie z ratownikami udało się go wydostać. Medycy udzielili mu pomocy i zabrali go do szpitala na obserwację - dodają strażnicy.