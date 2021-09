Kraków. Szczepienia dzieci w szkołach. Autobus MPK zawiezie uczniów do punktu szczepień

Harmonogram działań związanych z akcją szczepień w szkołach zakłada kolejno: w pierwszym tygodniu roku szkolnego - kampanię informacyjną, czyli lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami na temat szczepień, w drugim tygodniu września - zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców na szczepienie dzieci, a od 13 do 19 września - już samo szczepienie.

Do szczepienia przeciwko Covid-19 wymagana jest zgoda rodzica dziecka, złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi natomiast być obecny podczas szczepienia. Ale też warto wiedzieć, że podczas akcji szczepień w szkołach będą mogli zaszczepić się także rodzice ucznia, jak i pracownicy szkoły.

- Na chwilę obecną nie mamy sygnałów od rodziców, by oczekiwali na uruchomienie szczepień na terenie szkoły. A po drugie uznaliśmy, że nie ma takiej potrzeby, bo w bezpośrednim sąsiedztwie, w odległości 100 metrów od szkoły znajdują się co najmniej dwa punkty szczepień, w których rodzice mogą z dnia na dzień zaszczepić dzieci. Więc na razie nie planujemy otwarcia punktu na terenie szkoły. Ale przed nami w przyszłym tygodniu zebrania z rodzicami i jeśli będzie faktyczny odzew ze strony rodziców, zgłoszenia dotyczące np. 20-30 osób, wtedy absolutnie to rozważymy - mówi nam Paweł Maślej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie.