Kraków. Szpital tymczasowy w EXPO opuścili ostatni pacjenci

Przypomnijmy, szpital tymczasowy na terenie hali EXPO w Krakowie uruchomiono w piątek 19 marca. Na początek stanęło tam 66 łóżek - wszystkie zapełniły się w ciągu kilki dni. Później w lecznicy trwała ciągła rotacja - zwalniane łóżka natychmiast zajmowali kolejni chorzy na COVID-19. Dlatego pod koniec marca podjęto decyzję o podwojeniu liczby miejsc w tym szpitalu. Finalnie w kwietniu w tym miejscu dla pacjentów covidowych przygotowano 10 modułów po 28 miejsc, czyli 280 łóżek internistycznych oraz 20 łóżek respiratorowych. Spadek zachorowań w ostatnich tygodniach sprawił, że placówka przestała być potrzebna

W obiekcie bez zmian będzie działał punkt szczepień powszechnych przeciw COVID-19.

Po zamknięciu wykorzystywany w placówce sprzęt medyczny ma zostać przekazy do szpitala im. L. Rydygiera. Jego szacunkowy koszt to około 10 mln złotych. Zgodnie z umową najmu do 17 lipca w obiekcie musi zostać przywrócona infrastruktura wystawienniczo-targowa sprzed pandemii. Szacunkowy koszt tych prac to milion złotych.