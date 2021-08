Kraków. Szykują się zmiany w organizacji ruchu. Powodem remonty oraz imprezy sportowe

Remonty i utrudnienia na drogach

Na początku przyszłego tygodnia (30 sierpnia) planowane jest rozpoczęcie remontu chodników wzdłuż ul. Racławickiej. Pracami zostanie objęty odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Mazowieckiej. Z prawej strony wyremontowany zostanie fragment do odnowionego już chodnika wraz z zatoką postojową, z lewej strony - chodnik na całej długości. Prace potrwają do końca października.

Prace zaplanowano również w Czyżynach. We wtorek, 31 sierpnia, planowane jest rozpoczęcie remontu parkingów na ul. Włodarczyka. Odnowione zostaną parkingi naprzeciwko bloków nr 7, 8 i 9. Roboty potrwają do końca września, a ich koszt to ok. 280 tys. zł.