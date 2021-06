Kraków. TOP 10 techników, do których jest najwięcej chętnych w rekrutacji 2021

Rekrutacja do krakowskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 nadal trwa. Ale to do 21 czerwca absolwenci podstawówek mieli czas na zgłaszanie wniosków o przyjęcie do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia. To właśnie na tym etapie w podaniach wskazywali szkoły, do których najbardziej chcieliby się dostać - szkoły marzeń. Teraz, do 14 lipca, młodzi ludzie mają czas na uzupełnienie podań o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Znając już swoje wyniki z egzaminu (poznają je 2 lipca), będą mogli jeszcze wskazać we wnioskach ostatecznie inne szkoły.

W tegorocznej rekrutacji szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez gminę Kraków oferują łącznie 10 192 miejsc. Samorządowe licea ogólnokształcące w Krakowie przygotowały dla kandydatów 4 671 miejsc, technika - 3 916 miejsc, a branżowe szkoły I stopnia - 1 605.