Kraków. Tramwajem na Azory? To możliwe jeśli Unia Europejska da pieniądze

Po co torowisko na Azory w Krakowie?

ZIM planuje dalszą rozbudowę infrastruktury tramwajowej na północy Krakowa za środki unijne. Tym razem chodzi o linię z Krowodrzy Górki na Azory. Szacuje się, że koszt realizacji zadania powinien wynieść ok. 250 mln zł, z czego tzw. koszt kwalifikowany do unijnego dofinansowania do nieco ponad 203 mln zł. ZIM chce uzyskać do 85 proc. tej kwoty, czyli blisko 173 mln zł.

Linia na Azory - zakres inwestycji

Linia zostanie włączona do Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem. Do istniejącej kładki pieszej nad ul. Opolską zostaną dobudowane windy, co poprawi skomunikowanie z przystankiem tramwajowym. W ramach projektu, w rejonie skrzyżowania ul. Weissa i ul. Opolskiej, w odległości ok. 190 metrów od pętli Azory i peronów tramwajowych powstanie kubaturowy, trzypoziomowy parking P+R na ok. 200 samochodów wraz z zadaszonym parkingiem Bike & Ride o pojemności 60 stanowisk postojowych. Kolejne 58 stanowisk postojowych zostało zaprojektowane przy pętli autobusowo-tramwajowej. W ramach parkingu przewidziano miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.