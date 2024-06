Remontowe wakacje na drogach Krakowa. Dużo namieszała przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej. Teraz zmiany na moście Grunwaldzkim

Samochodów jakby mniej w Krakowie, a może to tylko wrażenie z weekendu, gdy wszyscy pognali na grille lub nad wodę. Niestety poranne korki nie zniknęły, a w dużej mierze generują je prowadzone w wakacje, ze zwiększoną intensywnością (oby!) remonty na krakowskich drogach. Duże zmiany nastąpiły z powodu przebudowy Kościuszki i Zwierzynieckiej, dotknęły też Alej Trzech Wieszczów. Pamiętajmy przy tym o cięciach w komunikacji i wyłączeniu pętli w Mistrzejowicach (plus do 20 lipca tramwaje nie jeżdżą między rondami Grzegórzeckim i Mogilskim). A od dziś, 1 lipca, zmiany na moście Grunwaldzkim, bo ten już za stary.

Nowa organizacja ruchu na moście Grunwaldzkim

Od poniedziałku, 1 lipca br. na moście Grunwaldzkim (dzielnice: I Stare Miasto, VIII Dębniki) oficjalnie, zacznie obowiązywać nowa, stała organizacja ruchu. Od strony Wawelu kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Ta zmiana, wraz z zaplanowanym na przyszły rok remontem, pozwoli na eksploatację mostu do czasu budowy nowej przeprawy. Ekspertyza przeprowadzona przez Politechnikę Krakowską wykazała, że most Grunwaldzki bezpiecznie posłuży mieszkańcom maksymalnie do 2038 roku. Docelowo zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie zupełnie nowa przeprawa łącząca Stare Miasto i Dębniki.

Aby jednak tak się stało i przeprawa posłużyła jeszcze kilkanaście lat, niezbędne jest wykonanie prac remontowych oraz wdrożenie nowej, stałej organizacji ruchu, która ją odciąży. W ramach nowej stałej organizacji ruchu obowiązywało będzie ograniczenie tonażu do 7,5 tony oraz wyłączenie z ruchu samochodowego skrajnego pasa jezdni, od strony Wawelu i przeznaczenia go pod ścieżkę rowerową. Będzie więc taka sama, jak ta która funkcjonowała na moście kilka lat temu. Będzie ona obowiązywała do czasu wybudowania nowej przeprawy. Obecnie, finalizowane jest wdrażanie oznakowania poziomego i pionowego.

Jednocześnie trwają przygotowania do remontu mostu. Pod koniec maja br. wybraliśmy firmę, która opracuje projekt prac remontowych oraz pozyska niezbędne decyzje do jego wykonania. Zgodnie z umową, ma na to czas do marca przyszłego roku.

Dopiero po opracowaniu dokumentacji, zaplanujemy ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie prac remontowych. Będzie to na przełomie II i III kwartału 2025 r. Obejmą one na pewno wymianę nawierzchni jezdni i torowiska oraz naprawę płyty żelbetowej. Przy okazji, przebudowany zostanie również ciepłociąg. Dokładny zakres koniecznych do wykonania prac, poznamy po przygotowaniu projektu.

Przebudowa Zwierzynieckiej i Kościuszki - zmiany

Od 22 czerwca, przez najbliższe dwa miesiące, zmieniona jest organizacja ruchu na dwóch skrzyżowaniach – al. Krasińskiego z ul. Kościuszki i Konopnickiej oraz Kościuszki z Królowej Jadwigi i Księcia Józefa. Na skrzyżowaniu przy Jubilacie oraz na moście Dębnickim ruch jest ograniczony do jednego pasa w każdym kierunku.

Wykonawca przebudowy ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki przystąpił do kolejnych prac. Na ul. Zwierzynieckiej ułożone zostało torowisko – na odcinku od filharmonii do ul. Małej, teraz takie same prace toczą się między ul. Małą a ul. Felicjanek. Tam, gdzie to możliwe, trwają prace brukarskie.

Na ul. Kościuszki sporo prac zostało wykonanych na samej pętli „Salwator.” Pierwszy dzień wakacji przyniósł duże zmiany, przede wszystkim na dwóch ważnych skrzyżowaniach: Krasińskiego – Kościuszki – Konopnickiej oraz Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki.

Na pierwszym z nich rozpoczęła się przebudowa instalacji podziemnych (później układana będzie konstrukcja pod torowisko i samo torowisko, a w ostatnim etapie nowa nawierzchnia jezdni). Z kolei po drugiej stronie ul. Kościuszki, przy pętli Salwator, budowane są krawężniki, chodniki oraz wjazd w ul. św. Bronisławy. Zmiany na skrzyżowaniu Krasińskiego – Kościuszki – Konopnickiej: zamknięcie tarczy skrzyżowania po stronie ul. Kościuszki

zwężenie do jednego pasa ruchu w każdą stronę – dotyczy relacji na wprost w ciągu ul. Krasińskiego – Konopnickiej

możliwość skrętu w prawo z ul. Zwierzynieckiej w al. Krasińskiego

zamknięcie nawrotki w stronę mostu Dębnickiego

zamknięcie przejścia dla pieszych na moście Dębnickim (piesi kierowani będą na bulwary lub do przejścia podziemnego) ZDMK Zmiany na skrzyżowaniu Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki:

wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na fragmencie ul. Królowej Jadwigi, przy skrzyżowaniu z ul. Księcia Józefa

możliwość dojazdu do ul. św. Bronisławy od ul. Królowej Jadwigi

fragment ul. Księcia Józefa od mostu Zwierzynieckiego do ul. Królowej Jadwigi dostępny jako dojazd do posesji ZDMK Prace na obu skrzyżowaniach potrwają do końca wakacji.

