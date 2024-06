Kraków. Przebudowa pętli Mistrzejowice się rozkręca. To jeden z wielu nowych remontów i utrudnień

Dobra pogoda, choć ciężka dla robotników, służy organizowani nowych remontów w Krakowie. Korki robią się koszmarne, komunikacja dla pasażerów jest mocno okrojona, ale ponoć wszystko po to by na jesieni było nam łatwiej. Przebudowa pętli w Mistrzejowicach to nowy, duży problem dla pasażerów komunikacji miejskiej. Równocześnie trwa budowa linii tramwajowej właśnie do tej pętli. Ciągle trwa przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej powodująca spore korki na Alejach Trzech Wieszczów. Taki wakacyjny, rozkopany Kraków.

Ruszyła przebudowa pętli tramwajowej w Mistrzejowicach

24 czerwca linie tramwajowe nr 9, 14 i 16 zmieniły swoje trasy. Ma to związek z budową nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju i przebudową pętli w Mistrzejowicach. To cześć inwestycji związanej z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic, która ciągnąc się będzie od skrzyżoania Meissnera, Jana Pawła II i Mogilskiej. Zaawansowane prace trwają od miesięcy na Młyńskiej, rondzie Polsadu i Lublańskiej powodując duże utrudnienia w ruchu samochodów i autobusów. Rozebranie pętli Mistrzejowice to z kolei kłopot dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie.

Zmiany w kursowaniu linii tramwajowych: nr 9 – kursuje po trasie objazdowej: „Nowy Bieżanów P+R” – ... – rondo Grzegórzeckie, al. Pokoju, rondo Czyżyńskie – ... – rondo Piastowskie – „Os. Piastów”

nr 14 – kursuje po trasie objazdowej: „Bronowice” – ... – rondo Mogilskie, ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, rondo Czyżyńskie – ... – „Rondo Hipokratesa”

nr 16 – kursuje po trasie objazdowej: „Bardosa” – ... – rondo Piastowskie – „Os. Piastów”.

Jak informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, po powrocie linii tramwajowych na al. Powstania Warszawskiego, linia nr 9 zostanie skierowana do pętli „Rondo Hipokratesa”, a linia nr 14 – na os. Piastów. Pętla tramwajowa Mistrzejowice została otwarta 50 lat temu w 1974 roku. Pierwszymi liniami jakie zostały tu skierowane to linia 16 kursująca do Walcowni oraz linia 20 kursująca do Pleszowa (niegdyś Cementownia). W swojej półwiecznej historii na stałe docierały tu takie linie jak 1, 9, 14, 16, 20, 20bis, 23 oraz 46. Niewątpliwie linia 16 jest stałym pięćdziesięcioletnim elementem pętli tramwajowej Mistrzejowice.

Pętla posiada dwa tory do zawracania, oraz jeden tor odstawczy. Obecny układ torowy zostanie zmieniony. Nadal pozostaną dwa tory do zawracania, ale będzie możliwość wjazdu i wyjazdu z pętli w stronę ulicy Dobrego Pasterza.

Zmiany na Alejach i ul. Królowej Jadwigi

Od 22 czerwca, przez najbliższe dwa miesiące, zmieniona jest organizacja ruchu na dwóch skrzyżowaniach – al. Krasińskiego z ul. Kościuszki i Konopnickiej oraz Kościuszki z Królowej Jadwigi i Księcia Józefa. Na skrzyżowaniu przy Jubilacie oraz na moście Dębnickim ruch jest ograniczony do jednego pasa w każdym kierunku.

Wykonawca przebudowy ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki przystąpił do kolejnych prac. Na ul. Zwierzynieckiej ułożone zostało torowisko – na odcinku od filharmonii do ul. Małej, teraz takie same prace toczą się między ul. Małą a ul. Felicjanek. Tam, gdzie to możliwe, trwają prace brukarskie. Na ul. Kościuszki sporo prac zostało wykonanych na samej pętli „Salwator.” Pierwszy dzień wakacji przyniósł duże zmiany, przede wszystkim na dwóch ważnych skrzyżowaniach: Krasińskiego – Kościuszki – Konopnickiej oraz Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki. Na pierwszym z nich rozpoczęła się przebudowa instalacji podziemnych (później układana będzie konstrukcja pod torowisko i samo torowisko, a w ostatnim etapie nowa nawierzchnia jezdni). Z kolei po drugiej stronie ul. Kościuszki, przy pętli Salwator, budowane są krawężniki, chodniki oraz wjazd w ul. św. Bronisławy.

Ćwiczenia w tunelu Trasy Łagiewnickiej, zmiana tras linii tramwajowych

W nocy z piątku na sobotę, z 28 na 29 czerwca, odbędą się ćwiczenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tunelu Trasy Łagiewnickiej. Od godz. 22.00 do 1.00 tunel tramwajowy będzie wyłączony z ruchu. Swoje trasy zmienią linie tramwajowe nr 10, 11 i 50.

Zmiany tras linii tramwajowych: nr 10 – będzie kursować po trasie objazdowej: „Pleszów” – … – przystanek „Łagiewniki SKA”, ul. Zakopiańska – „Borek Fałęcki”

nr 11 – będzie kursować po trasie objazdowej: „Czerwone Maki P+R” – … – przystanek „Łagiewniki”, ul. Wadowicka, ul. Kalwaryjska, ul. Limanowskiego, ul. Wielicka, estakada nad dworcem Kraków Płaszów – … – „Mały Płaszów P+R”

nr 50 – będzie kursować tylko do pętli „Kurdwanów P+R”.

Nowy asfalt na ulicy Bieżanowskiej

Ruszyły prace przy wymianie nawierzchni jezdni na ulicy Bieżanowskiej. Nowym asfaltem zostanie pokryty ok. 900-metrowy odcinek od ul. Chłopskiej do ul. Górników. Nawierzchnia jest odtwarzana w związku z przejazdami pojazdów o podwyższonym tonażu.

Harmonogram prac: 24 i 25 czerwca, w godz. 8.00–17.00 – frezowanie nawierzchni jezdni; przejezdność w obu kierunkach utrzymana – ruch wahadłowy sterowany ręcznie

26 i 27 czerwca, w godz. 8.00–17.00 – regulacja włazów i kratek ściekowych oraz prace porządkowe; punktowe zmiany w organizacji ruchu – w razie konieczności ręczne sterowanie ruchem

noce z 27 na 28, z 28 na 29 czerwca, z 1 na 2 oraz z 2 na 3 lipca – układanie nowego asfaltu – w godz. 19.00–24.00 ruch wahadłowy, w godz. 0.00–4.00 ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Półłanki.

Zastępcza linia autobusowa: Zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza na trasie: „Borek Fałęcki” – ul. Zakopiańska, ul. Łagiewnicka, ul. Halszki, ul. Stojałowskiego – „Os. Kurdwanów”. Autobusy będą kursować w godz. ok. 22.00–24.00 co 20 minut.

Nocne prace w tunelu pod Dworcem Głównym

W najbliższy weekend, 29–30 czerwca, w godzinach nocnych, prowadzone będą prace w tunelu tramwajowym pod Dworcem Głównym. W związku z robotami obowiązywać będą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Roboty realizowane będą w nocy – z soboty, 29 czerwca, na niedzielę, 30 czerwca, w godz. 19.30–4.30. Zakres prac obejmie naprawę klap przeciwpożarowych. W czasie robót wstrzymany zostanie ruch tramwajów w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

Zmiany w kursowaniu linii tramwajowych: nr 5 – będzie kursować po trasie objazdowej: „Krowodrza Górka P+R” – … – przystanek „Dworzec Towarowy”, ul. Długa, ul. Basztowa, ul. Lubicz, rondo Mogilskie – … – „Elektromontaż”

nr 79 – będzie kursować po trasie objazdowej: „Krowodrza Górka P+R” – … – przystanek „Dworzec Towarowy”, ul. Długa, ul. Basztowa, ul. Lubicz, rondo Mogilskie – … – „TAURON Arena Kraków Wieczysta”.

Przebudowa sieci ciepłowniczej na ul. Szajnowicza-Iwanowa

W poniedziałek, 24 czerwca, ruszyła przebudowa sieci ciepłowniczej na ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa w Bieńczycach.

Do 8 lipca ulica na wysokości budynku na os. Przy Arce 5 będzie zamknięta dla ruchu samochodowego. Zajęty będzie również chodnik oraz częściowo zatoka parkingowa. Objazd od ul. Obrońców Krzyża lub od ul. Andersa. Za prace odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA.

Sidzina: utrudnienia na ul. prof. Opałka

Od 26 do 28 czerwca drogowcy będą remontowali nawierzchnię ulicy prof. Kazimierza Opałka w Sidzinie. W trakcie prac należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu pieszych i samochodów.

Remont jezdni i chodnika na ul. Wiejskiej

Od 24 czerwca na ulicy Wiejskiej trwa remont nawierzchni jezdni, a także chodnika. Prace potrwają do końca lipca. W trakcie robót mieszkańcy muszą liczyć się z pewnymi niedogodnościami, m.in. zajęciem jezdni czy chodnika.

Będzie lepsza nawierzchnia na fragmencie al. Solidarności (aktualizacja)

Przebudowa al. Solidarności (Dzielnica XVIII – Nowa Huta) odsunęła się w czasie, aby poprawić komfort kierowców, na jej fragmencie wymieniona zostanie nawierzchnia. Zyskają również piesi i rowerzyści. Prace ruszyły na początku marca, pojawiły się zmiany w organizacji ruchu.

Aktualizacja 26.06.2024 r. W dniach 27 – 28 czerwca br. (czwartek – piątek) realizowane będą prace bitumiczne na fragmencie między skrzyżowaniem z ul. Orkana i Struga, a skrzyżowaniem z al. Przyjaźni i ul. Mierzwy (południowa strona ulicy, kierunek Kombinat). Roboty realizowane będą w ciągu dnia, obowiązywać będzie połówkowe zawężenie jezdni oraz zakaz zatrzymywania się na długości prowadzonych prac. Przypomnijmy, że zakres remontu nakładkowego na al. Solidarności został poszerzony. Na polecenie prezydenta Aleksandra Miszalskiego prace objęły całość drogi, a nie jak pierwotnie planowano – tylko wybranych odcinków jezdni. Docelowo wyremontowany zostanie odcinek od pl. Centralnego do ul. Bulwarowej. Zakończenie remontu zaplanowano na koniec września. Zarząd Dróg Miasta Krakowa ma zabezpieczone środki na połączenie nakładkami dwóch skrzyżowań, tj. ul. Struga z al. Przyjaźni (w kwocie 1,1 mln zł).