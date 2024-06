Kraków na wakacje dla pasażerów i kierowców. Remonty, korki i zmiany w komunikacji miejskiej Piotr Rąpalski

Wakacje w Krakowie, czyli mniej kursów i zawieszone linie w komunikacji miejskiej, a do tego wysyp remontów, bo ponoć mniej kierowców na ulicach. Nie wszystkim się podoba takie podejście o czym pisaliśmy już wielokrotnie. To, że dzieci odebrały świadectwa i szykują się do wyjazdów, nie oznacza, że Kraków się zupełnie wyludnia. Z dobrych wiadomości? Wzmocnienia komunikacji na Wianki, a 20 lipca, choć to dopiero za miesiąc, ma wrócić ruch tramwajowy między rondami Grzegórzeckim i Mogilskim.