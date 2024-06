Budowa trasy S7 na odcinku Kraków - Widoma. Widać postęp, ale jest poważny problem

Wszystko miało być tak pięknie. W 2021 roku oddano 13-kilometrowy odcinek Widoma-Szczepanowice. W 2023 roku odcinek Moczydło - Miechów. Tylko 20 proc. brakuje do zakończenia budowy odcinka Szczepanowice-Miechów. Możliwe, że prace zakończą się jeszcze w wakacje lub jesienią.

Z Widomej do Krakowa biegną już prawie gotowe jezdnie nowej trasy S7 i prace mogą zakończyć się tu do końca roku 2024, ale w samym Krakowie mamy ciągle ogromny plac budowy. Wykopy, budowane potężne konstrukcje, estakady, podpory itd. Widać, że tu prace są bardziej skomplikowane, szczególnie przy węzłach drogowych. Mistrzejowice i Grębałów. W tym rejonie S7 ma się łączyć z budowaną równocześnie Północną Obwodnicą Krakowa, przebiegającą przez Kraków, ale też gminę Zielonki. Dopiero z całym tym systemem dróg stolica Małopolski ma szanse na pozbycie się ruchu tranzytowego przez miasto. Niestety termin oddania tej części S7 nie jest sprecyzowany, mówi się o roku 2025. Węzeł trzeba przeprojektować. A tymczasem do końca roku 2024 ma szansę zostać ukończona północna obwodnica miasta. Nie połączy się wtedyz węzłem Mistrzejowice trasy S7, ewentualnie w jakiś tymczasowy sposób.