Budowa S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Zostało jeszcze 20 procent prac. Kiedy zakończenie?

S7 Miechów-Szczepanowice

Obecnie budowane są dwa odcinki drogi ekspresowej nr 7 na północ od Krakowa – 5,3 km odcinek między węzłami Miechów i Szczepanowice oraz 18,3 km trasy od węzła Widoma do Nowej Huty.

Odcinek S7 Miechów-Szczepanowice stanowi fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa – Rabka – Chyżne – Słowacja, stanowi element sieci kompleksowej TEN-T, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie miechowskim, na terenie miasta i gminy Miechów. Odcinek będzie miał ok. 5,3 km. Koszt inwestycji to ponad 162 mln zł. Odcinek możliwe, że będzie gotowy jesienią 2024 roku, ale czas pokaże...

Wschodnia obwodnica Miechowa

Odcinek S7 Miechów – Szczepanowice pozwoli na ominięcie miasta od wschodu i południa. Teraz, po oddaniu do ruchu we wrześniu odcinka od Moczydła do węzła Miechów, kierowcy muszą zjechać z ekspresówki i przejechać na drogę krajową nr 7 północną obwodnicą Miechowa DW783. Nowa S7 nie łączy się bowiem bezpośrednio z dotychczasową DK7.