Remonty i korki w Krakowie. Wielkie zmiany w rejonie Alei Trzech Wieszczów, na Kościuszki, Królowej Jadwigi, w Mistrzejowicach Piotr Rąpalski

Wakacje blisko i drogowcy w Krakowie już planują dołożyć remontów i zmian. Bo ponoć większość mieszkańców wyjeżdża i nie będzie im to przeszkadzać. Zmiany z powodu przebudowy Zwierzynieckiej i Kościuszki dotkną Aleje Trzech Wieszczów i ul. Królowej Jadwigi, budowa tramwaju do Mistrzejowic spowoduje zamknięcie pętli w Mistrzejowicach, a już powoduje ogromne utrudnienia w rejonie ronda Polsadu. Przypomnijmy też, że aktualnie tramwaje nie jeżdżą między rondem Mogilskim i Grzegórzeckim, a na to wszystko jeszcze nałożyć trzeba wakacyjny rozkład jazdy, czyli cięcia kursów. Biada zostającym w mieście, biada! Jedyny plus? Wzmocnienie komunikacji na Wianki.