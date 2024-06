Korki i remonty w Krakowie. Remont al. Solidarności, budowa tramwaju do Mistrzejowic - zmiany w ruchu

Tramwaj do Mistrzejowic: zmiany przy ulicy Dobrego Pasterza

Dziś, 17 czerwca, ruszyła przebudowa sieci energetycznej w pobliżu stacji transformatorowej przy ul. Dobrego Pasterza. W związku z robotami zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu przy budynkach nr 118 i 118c – informuje wykonawca linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic.

Na czas prac droga dojazdowa do parkingu wewnętrznego za szlabanem oraz dostęp do parkingu przy bloku nr 118 zostały czasowo wyłączone z użytkowania. Prace w tym miejscu potrwają dwa tygodnie.

Zamknięcie ul. Darwina, zmiany w kursowaniu autobusów

W sobotę, 22 czerwca, zamknięta dla ruchu drogowego zostanie ulica Karola Darwina na odcinku ok. 250 metrów od skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Objazdy zostaną wyznaczone ul. Kocmyrzowską, Łowińskiego i Blokową. Swoje trasy zmienią linie autobusowe nr 110, 160 i 742.

Węzeł w Gaju

w poniedziałek rano ok. 8:00 zmienimy organizację ruchu na zakopiance w Gaju, w rejonie budowanego wiaduktu. Do wtorkowego popołudnia ruch będzie odbywał się tylko jednym pasem w każdym kierunku.

W Gaju powstaje wiadukt nad DK7 o długości ponad 120 m. Na wiadukcie oprócz jezdni będzie też ciąg pieszy, pozwalający przemieszczać się pomiędzy ulicami Zadziele i Widokową. Dodatkowo powstaną pasy włączania na DK7, chodniki o długości 750 m oraz nowa kanalizacja deszczowa . Koszt budowy to prawie 32 mln zł, została sfinansowana ze środków budżetu Państwa. Planujemy udostępnić kierowcom wiadukt na przełomie czerwca i lipca.

To ostatnie ograniczenie ruchu na zakopiance związane z budową tego węzła. Zasadnicze prace na budowie zakończą się w przyszłym tygodniu, po nich rozpoczną się procedury odbiorowe i sprzątanie terenu budowy.

Od dziś kolejne prace na al. Solidarności

Przypomnijmy, że zakres remontu nakładkowego na al. Solidarności został poszerzony. Na polecenie prezydenta Aleksandra Miszalskiego prace objęły całość drogi, a nie jak pierwotnie planowano – tylko wybranych odcinków jezdni. Docelowo wyremontowany zostanie odcinek od pl. Centralnego do ul. Bulwarowej. Zakończenie remontu zaplanowano na koniec września.

Prace prowadzone będą przy wyłączeniu sygnalizacji świetlnej. W miejcu prowadzonych robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/godz. Realizacja tych prac uzależniona jest od warunków pogodowych.

Przed nami modernizacja fragmentu ul. Działkowej

Wkrótce ruszy modernizacja fragmentu ul. Działkowej – od skrzyżowania z ul. Laskową do granicy drogi publicznej (Dzielnica XII – Bieżanów-Prokocim). W tym tygodniu przekazaliśmy wykonawcy plac budowy, teraz przygotowuje on projekt zmian w organizacji ruchu, który zostanie wdrożony na czas robót. Główny cel inwestycji to poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie odpowiedniego odwodnienia, które będzie chronić lokalne posesje przed zalaniem.