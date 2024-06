Dwie najbardziej denerwujące inwestycje w Krakowie. Remont torowiska na rondzie Mogilskim i budowa tramwaju do Mistrzejowic Piotr Rąpalski

Byle do wakacji, gdy w Krakowie zrobi się trochę luźniej na drogach i w komunikacji. Na razie jednak trzeba zacisnąć zęby. Sznur aut ciągnie się rano aleją Pokoju, tak jakby wszyscy pasażerowie z tramwajów przesiedli się do samochodów. Ale co robić skoro rozkopano torowisko w rejonie ronda Mogilskiego i nie jeżdżą tramwaje do Grzegórzeckiego. A nie tak daleko na północy mamy trwającą od miesięcy budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic, która utrudnia ruch na Lublańskiej, Młyńskiej w rejonie ronda Polsadu. A już niedługo zapewne zostanie zamknięta pętla Mistrzejowice, bo ją też trzeba przebudować.