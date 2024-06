Kraków. Firma zajmująca się wynajmem aut będzie miała siedzibę w Unity Centre, dawnym szkieletorze

- Masterlease to znacząca firma zarówno pod względem swojej pozycji na rynku, jak i usług, jakie oferuje swoim klientom. Dlatego bardzo nas cieszy, że dostrzegli walory UNITY CENTRE i to tutaj zdecydowali się otworzyć kolejne swoje biuro. Jest to wyjątkowy kompleks, wyróżniający się pod każdym względem – architektury, lokalizacji i dostępnych tu udogodnień. Teraz, Masterlease dodatkowo wzbogaci ofertę usług jakie są oferowane najemcom i dołączy do szerokiego grona obecnych tu firm. - mówi Agnieszka Majka-Pietruszka, new clients director, Office Agency, JLL