Burze i ulewy w Krakowie i Małopolsce. Limanowa zalana. Trudna sytuacja pod Nowym Sączem. To była ciężka noc w regionie

Prognoza pogody Kraków i Małopolska

10.06.2024 19:30 - 19:30 11.06.2024 (Poniedziałek/Wtorek)

W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze, od zachodu zanikające. W obszarach rozpogodzeń miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 m, w ich zasięgu wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich około 11°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 12°C, na szczytach Tatr około 6°C. Wiatr słaby, południowy, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr porywisty.