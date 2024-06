Kraków. Pasażer nie wytrzymał. Napisał list i wymyślił na nowo wakacyjne zmiany w komunikacji miejskiej

Jak co roku wakacyjne rozkłady komunikacji miejskiej denerwują mieszkańców, którzy nie wyjeżdżają z Krakowa, a utrudnia im się poruszanie po mieście, tnąc kursy, zawieszając linie. Urzędnicy miejscy w piątek ogłosili zmiany mające nastąpić od 22 czerwca. Na to zareagował jeden z naszym Czytelników i w liście wyraził swoje oburzenie, a ponadto zasugerował inne zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie.

List czytelnika w sprawie komunikacji miejskiej w Krakowie

Mamy tego dość Szanowne MPK, Zarządzie Transportu Miejskiego, Urzędzie Miasta Krakowa – mamy dość traktowania nas mieszkańców w sposób szablonowy i z góry przewidywalny. Od wielu lat co wakacje zakładacie odgórnie, że uczniowie, studenci i jedna trzecia mieszkańców wyjeżdża z miasta na dwa miesiące.

Rozumiemy potrzeby widziane z Waszej perspektywy – urlopy pracowników MPK, dostosowanie ilości pojazdów do zapotrzebowania czy w końcu zaoszczędzenie pieniędzy na paliwie, prądzie i kosztach przewozowych. Nalegamy jednak do kolejnego przeanalizowania proponowanych zmian wakacyjnych. My też jesteśmy ubożsi, mamy mniej pieniędzy, nasze dzieci jeśli jadą na wakacje. to góra 2 tygodnie, studenci nawet dzienni nie opuszczają miasta, leczy ruszają do pracy, by coś dorobić na cały rok dziennych studiów, a tysiące napływowych mieszkańców wcale nie wraca na wakacje do domów rodzinnych na wsi czy innych miastach tylko pozostają w pracy i korzystają z komunikacji miejskiej.

Rozumiejąc potrzebę cięć komunikacyjnych, bo w końcu potoki pasażerskie generowane przez szkoły i uczelnie znikają, proponujemy nie ograniczanie kursów poszczególnych linii, lecz wprowadzanie zmian gwarantujących sensowne korzystanie z komunikacji.

Przykład, proszę bardzo - zgodnie z Waszą zapowiedzią w międzyszczycie końcówka Mały Płaszów będzie mieć 3 linie co 20 minut skierowane w najróżniejsze kierunki miasta. Pytanie: po co. skoro już dwa przystanki dalej możemy się przesiąść na inne linie jadące w te same kierunki co linie z Płaszowa.

Proponowane rozwiązanie: zamiast linii 11, 20, 72 co 20 minut jedna linia 20 co 7 minut na trasie Mały Płaszów - Dąbie.

Co zyskujemy – mieszkańcy Płaszowa mają stałą linię co 7 minut. Po dojechaniu do przystanku Gromadzka mogą jechać np. na Kurdwanów, Bieżanów, do Borku, Mistrzejowic, Krowodrzy Górki, Górki Narodowej.

Dlatego opracowaliśmy propozycję zestawu linii tramwajowych, które w okresie wakacyjnym mogłyby proponowań dobrze działającą siatkę częstych połączeń, wymagającą jedynie przesiadek. Podobna sytuacja jest wśród linii autobusowych np. linia 125 – naprawdę uważacie, że linia miejska co 40 minut może zachęcić do jazdy komunikacją? Przykłady można mnożyć. Wiemy, że przez lata nauczeni wszyscy – i Wy i my - byliśmy , że z każdej pętli na każdą pętlę coś jedzie czasem co 15 albo co 30 minut , ale jest bezpośrednia linia. Czasy się zmieniają i nasze podejście również. Chcemy mieć tramwaj, autobus co 5, 7 minut. może być mniej linii przesiądziemy się, ale będziemy mogli liczyć, że nawet gdy coś nam odjedzie zaraz podjedzie kolejny pojazd. Sami wiecie, że to działa, linia 50 i 52 oraz końcówka Górka Narodowa udowadniają, że można wypuścić linie w mniejszej ilości. a częściej i jest dobrze.

Bardzo prosimy o kolejną analizę zmian wakacyjnych w komunikacji i podajemy proponowane zmiany w liniach tramwajowych. Nalegamy też na wypuszczanie bardziej pojemnego taboru, gdyż łączenie ograniczeń i małych autobusów oraz krótkich tramwajów to strzał w Wasze kolano. Brak zainteresowania poruszoną kwestią za skutkuje jak co roku korkami w „wakacyjnie opustoszałym Krakowie”

Proponowane zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie:

Linie tramwajowe w wakacje: Linia 1 - po obecnej trasie co 10 minut

Linia 2 - zawieszona

Linia 3 – Po obecnej trasie co 10 minut

Linia 4 – zawieszona

Linia 5 – Po obecnej trasie co 10 minut

Linia 6 – zawieszona

Linia 7 – zawieszona

Linia 8 – Po obecnej trasie co 7 minut

Linia 9 – po obecnej trasie co 10 minut

Linia 10 – Pleszów – Al.Jana Pawła II – Cichy Kącik co 10 minut

Linia 11 – zawieszona

Linia 12 – Bronowice Małe – Rakowice co 10 minut

Linia 13 - zawieszona

Linia 14 - zawieszona

Linia 16 – Po obecnej trasie co 15 minut

Linia 17 – zawieszona

Linia 18 – Po obecnej trasie co 10 minut

Linia 19 – zawieszona

Linia 20 – Mały Płaszów – Dąbie co 7 minut

Linia 21 – Po obecnej trasie co 15 minut

Linia 22 – Borek Fałęcki – zaj. Nowa Huta co 10 minut

Linia 24 – Kurdwanów – Starowiślna – pl.Wszystkich Świetych – Bronowice Małe co 10 minut (do zakończenia wyłączenia Al. Powstania Warszawskiego – potem przez Westerplatte i Basztową)

Linia 50 - Górka Narodowa – Borek Fałęcki – co drugi kurs - co 7 minut

Linia 52 – po otwarciu Al.Powstania Warszawskiego właśnie tą ulicą ( Dietla – R. Grzegórzeckie – R Mogilskie – i po swojej trasie) co 7 minut.

Linia 79 – Po swojej trasie co 15 minut – do końca remontu

Oczywiście list i propozycje przekazaliśmy do urzędników miejskich z prośbą o odniesienie się. Czekamy na odpowiedź. Polski Fiat sprzed 51 lat!

