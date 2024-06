Cięcia w komunikacji miejskiej w Krakowie na wakacje. Mniej kursów, zawieszone linie, dłuższe czekanie Piotr Rąpalski

"W związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie" - komunikat jak co rok. I te same problemy pasażerów, którzy nie wyjeżdżają na wakacje z Krakowa, ale zostają w nim i muszą dojechać do pracy. Szybko, a z tym może być problem. Do tego dojdzie sporo wakacyjnych remontów dróg, bo przecież samochodów też jest mniej w wakacje.