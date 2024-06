Kraków w pigułce. Nowa ulica Barska powstaje, by był dojazd do nowego hotelu. A obok odnawiają zabytkowy kościołek

Przebudowa Barskiej

Dobra pogoda, choć ciężka dla robotników, służy organizowani nowych remontów w Krakowie. Korki robią się koszmarne, komunikacja dla pasażerów jest mocno okrojona, ale ponoć wszystko po to by na…

Budowa hotelu na os. Podwawelskim

Hotel i apartamenty mają powstać w pobliżu kaplicy św. Bartłomieja, ul. Konopnickiej i rzeki Wilgi. To teren zielony, który przez lata służył mieszkańcom osiedla Podwawelskiego. Inwestor ma zgody budowlane, ale uwarunkowane tym, że musi stworzyć drogę dojazdową do planowanych nowych obiektów, właśnie od ulicy Barskiej.

o do budowy hotelu i apartamentów to temat ciągnie się od lat. Pozwolenie budowlane wydano w roku 2010, ale przez długi czas nie działo się tu nic, a mieszkańcy korzystali z terenu zielonego. Jakiś czas temu zniknęło z niego trochę drzew. Na zdjęciach z drona możecie zobaczyć, że to już goły plac gotowy pod zabudowę. Choć mieszkańcy i aktywiści miejscy sprzeciwiali się inwestycji, pisali odwołania, to jednak nie udało się pokrzyżować planów dewelopera. Teraz jak widać prace przyspieszyły, łąka nad Wilgą zamienia się w plac budowy, a przebudowa Barskiej może świadczyć tylko o tym, że inwestor chce zrealizować swój plan. Zabudowa może tu sięgnąć ponad 20 metrów wysokości.