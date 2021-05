Kraków. Trzech napastników pobiło młodego mężczyznę w centrum miasta, nie umieli wytłumaczyć, dlaczego. Teraz grozi im więzienie

Policjanci z Oddziału Prewencji patrolowali centrum miasta. W tym momencie odebrali zgłoszenie, że na jednej z ulic niedaleko Rynku Głównego trzy osoby pobiły młodego mężczyznę. Funkcjonariusze otrzymali także informacje, w jakim kierunku oddalili się sprawcy. Mundurowi sprawdzili okoliczne ulice. Zauważyli trzech mężczyzn, którzy na widok policyjnego radiowozu zaczęli uciekać.

- Wygląd uciekinierów pasował do rysopisu sprawców pobicia. Policjanci dogonili i zatrzymali jednego z uciekających mężczyzn. Jak się okazało, to właśnie on chwilę wcześniej brał udział w pobiciu 23-latka. 19-latek przewieziony został do pobliskiego komisariatu, skąd następnie trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych - relacjonuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.