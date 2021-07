Kraków uczcił Bronisława Cieślaka w Alei Gwiazd pod Wawelem

Nieprzypadkowa jest sama data 7.07 ma nawiązywać do tytułu serialu "07 zgłoś się", a i sama Aleja Gwiazd to miejsce szczególne dla Bronisława Cieślaka.

- To jest miejsce na przecięciu najważniejszych dróg Sławka, tak w rodzinie był nazywany mąż - mówiła Anna Cieślak, żona Bronisława Cieślaka, podczas uroczystego odsłonięcia gwiazdy upamiętniającej aktora i dziennikarza. - Za nami na krakowskim Kazimierzu Sławek urodził się i spędził dzieciństwo, po drugiej stronie Wisły, na osiedlu Podwawelskim założył rodzinę, mieszkał, spędzał czas wśród przyjaciół. Po prawej stronie Radio Kraków, po lewej widać wieże telewizji Kraków, to były miejsca, z którymi był bardzo związany, był dumny ze swojej pracy dziennikarskiej. To jest miejsce szczególne, epicentrum życia Sławka. Tu jeździł na rowerze, chodził na spacery ze swoimi psami.