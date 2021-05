Kraków. Uniwersytet Jagielloński świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]

Wieńce i kwiaty na grobach fundatorów

Obchody Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego tradycyjnie rozpoczęły się rano w Katedrze Wawelskiej, w której władze uczelni złożyły wieńce i kwiaty na grobach fundatorów - Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Kolejnym punktem w programie było posiedzenie Senatu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w auli Collegium Novum mogło zasiąść jedynie ograniczone grono zaproszonych osób. Do wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 nawiązał prof. Jacek Popiel. Wówczas to wszelka uniwersytecka aktywność została w zasadzie z dnia na dzień przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej, co odmieniło w sposób gwałtowny i radykalny codzienną pracę uczelni.