Kraków. Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Małopolsce. Gdzie trafią?

Kraków. Fala remontów i zmian na drogach oraz w komunikacji miejskiej

Remonty w Krakowie to nie tylko wielkie inwestycje jak budowa Trasy Łagiewnickiej czy linii tramwajowej do Górki Narodowej. Trwa również szereg mniejszych prac, które wpływają na życie kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Jakie to inwestycje i co oznaczają?