Kraków uruchomi nowe, specjalne trasy autobusowe. Na majówkę i nie tylko

1 maja zostaną uruchomione specjalne linie autobusowe na trasie: Osiedle Podwawelskie – Ojców, Nowy Kleparz – Niepołomice, Bronowice Małe – Będkowice. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli wygodnie dotrzeć do terenów rekreacyjnych poza miastem. Linie będą kursować w weekendy i dni świąteczne w zależności od pogody.

FLESZ - Co z komuniami i weselami po 26 kwietnia?

Autobusowe linie rekreacyjne

LR0: „Os. Podwawelskie” – „Ojców Zamek” Linia będzie kursować w weekendy i dni świąteczne, w godz. ok. 8.00-19.00. W godzinach ok. 9.00-17.00 autobus będzie odjeżdżał co 30 minut i co 60 minut poza tymi godzinami. Autobusy będą się zatrzymywać tylko na tych przystankach: „Os. Podwawelskie” (na mniejszej pętli – jak dla linii 114), „Rondo Grunwaldzkie” (w kierunku Ojcowa Zamku dwukrotnie: na ul. Monte Cassino na pasie A+T oraz na ul. Konopnickiej, w kierunku Os. Podwawelskiego na ul. Konopnickiej), „Jubilat”, „Muzeum Narodowe”, „Czarnowiejska”, „Miasteczko Studenckie AGH”, „Bronowice SKA”, „Rondo Ofiar Katynia”, „Szyce I”, „Biały Kościół”, „Murownia”, „Czajowice” (wszystkie przystanki na tym odcinku, jak dla linii 210), „Ojców Złota Góra” (nowa para przystanków w Ojcowie), „Ojców Zamek” (na parkingu przy zamku).



LR1: „Nowy Kleparz” – „Niepołomice Puszcza” (powrót: droga krajowa nr 75 – Niepołomice Rynek – droga wojewódzka nr 964 – autostrada A4).

Linia będzie kursować w weekendy i dni świąteczne, w godz. ok. 8.00-19.00. W godzinach ok. 9.00-17.00 autobus będzie odjeżdżał co 30 minut i co 60 minut poza tymi godzinami. Autobusy będą się zatrzymywać tylko na tych przystankach: „Nowy Kleparz” (końcowo-początkowy przystanek znajduje się przy wjeździe na pętlę – jak dla linii 280 oraz przelotowy tylko w kierunku Niepołomic Puszczy na al. Słowackiego), „Plac Inwalidów”, „Muzeum Narodowe”, „Jubilat”, „Rondo Grunwaldzkie”, „Rondo Matecznego”, „Bieżanowska”, „Prokocim Szpital”, „Niepołomice Puszcza” (końcowo-początkowy przystanek na drodze krajowej nr 75, przy parkingu i wejściu do lasu), „Niepołomice Rynek” (przelotowy tylko w kierunku Nowego Kleparza na pętli).

LR8: „Bronowice Małe” – „Będkowice Pętla” Linia będzie kursować w weekendy i dni świąteczne, w godz. ok. 8.00-19.00. W godzinach ok. 9.00-17.00 autobus będzie odjeżdżał co 30 minut i co 60 minut poza tymi godzinami.

Linia zatrzymywać się będzie tylko na tych przystankach: „Bronowice Małe” (początkowy na ul. Balickiej, jak np. dla linii 278, w kierunku Bronowic Małych przelotowy na ul. Balickiej i końcowy na pętli), „Bronowice SKA” (w obu kierunkach, na ul. Armii Krajowej), „Rondo Ofiar Katynia”, „Kobylany Remiza” (w obu kierunkach, jak dla linii 278), „Będkowice Pętla”.

Linie będą kursować w zależności od pogody Linie LR0, LR1 i LR8 będą kursować w zależności od prognozy pogody. W każdy czwartek będzie publikowany komunikat informujący o tym, czy w dany weekend zostaną one uruchomione. Linie LR0 i LR8 będą obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie, natomiast linia LR1 przez Mobilis sp. z o.o. Linie rekreacyjne wejdą w skład sieci KMK, co oznacza, że osoby posiadające bilety sieciowe na strefę pierwszą (miejską), promocyjnie będą mogły się nimi poruszać bez dodatkowych opłat. Pozostałe osoby w przypadku braku biletu sieciowego, będą mogły skorzystać z biletów jednorazowych dostępnych w taryfie KMK.

Przewiduje się również zwiększenie liczby kursów na liniach 100, 101 i 134 (dojazd do kopca Kościuszki, Lasu Wolskiego i zoo) oraz uruchomienie po raz kolejny linii sezonowych nr 352 i 427 (dojazd do Kryspinowa oraz Bagrów). Informacje o tych kursach będą publikowane na bieżąco.